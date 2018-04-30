İş cinayetleri: Bir fabrika işçisi, bir itfaiye eri, bir inşaat işçisi...

Türkiye'de hafta sonunda da iş cinayetleri devam etti, çeşitli kentlerde işçiler yaşamlarını yitirdi. Çorum Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika işçisi, Fatih'te de yangına müdahale eden bir itfaiye eri, Sivas'ta bir inşaat işçisi yaşamlarını yitirdi.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın soğuk hava deposunda çalışan 26 yaşındaki Aziz Hamsi, alınmayan güvenlik önlemleri nedeniyle yaklaşık sekiz metre yüksekten düştü. Ağır yaralı olarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan genç işçi, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İstanbul'da da, iki gün önce bir otelde çıkan yangına müdahale sırasında yaralanan Fatih İtfaiye Grubu'nda görevli 42 yaşındaki Taner Çebi kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

28 Nisan Cumartesi günü de Sivas'ta 19 yaşındaki Suriyeli bir işçi çalıştığı inşaatın yedinci katından düşerek yaşamını yitirmişti.