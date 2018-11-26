İş cinayeti: Yol yapımında çalışan işçi 15 tonluk silindirin altında kaldı

Kayseri'de yol yapım çalışması sırasında 15 tonluk silindirin altında kalan bir işçi yaşamını yitirdi.
İş cinayeti dün öğle saatlerinde Melikgazi ilçesi Esenyurt mahallesi Deliklitaş caddesinde meydana geldi. Belediye ekiplerinin yol yapım çalışması sırasında kürekle asfalt serpen işçilerden 50 yaşındaki Ömer Durkut, Serdar D. yönetimindeki 15 ton ağırlığındaki silindirin altında kaldı. Durkut, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Serdar D. gözaltına alınırken, Durkut'un cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.