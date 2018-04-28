İş cinayeti: Yedinci kattan düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi

Bingöl’de bir inşaatta çalışan işçi, alınmayan güvenlik önlemleri nedeniyle yedinci kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Bingöl’de bir inşaatın yedinci katından düşen işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, merkeze bağlı Düzağaç mahallesindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre inşaatta kalıp ustası olarak çalışan 48 yaşındaki Nezir Çağrıbay, alınmayan güvenlik önlemleri nedeniyle yedinci kattan yere düştü. Arkadaşları tarafından ilk müdahale yapılan Çağrıbay, çağrılan ambulansla Bingöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen ağır yaralanan işçi, kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.