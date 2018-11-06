İş cinayeti: Vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi

Kastamonu'da bir binanın mantolama işinde çalışan işçi dördüncü kattaki vinçten beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Kastamonu’da çalıştığı inşaattaki vinçten düşen işçi Metin Kurt yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre Kastamonu’da Kuzeykent Mahallesi’nde Hasan Doğan Spor Tesisleri yanında bulunan inşaatta mantolama işinde çalışan 49 yaşındaki işçi Metin Kurt, binanın dördüncü katında kurulu vinçten beton zemine düşerek ağır yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Metin Kurt, işçilerin de yardımıyla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.