İş cinayeti: Üstüne demir levha düşen 65 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde Küçük Sanayi Sitesi Profil Doğramacılar Caddesi'nde forkliftteki demir levhaların üstüne düştüğü 65 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.
İHA
Salı, 08 Mayıs 2018 23:42

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iş cinayetinde bir işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi Profil Doğramacılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir demir profil doğrama iş yerinde forkliftle taşınan demir levhalar 65 yaşındaki işçi Mehmet Demirkol'un üzerine düştü.

Ağır yaralanan Demirkol, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Demirkol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 

 