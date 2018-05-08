İş cinayeti: Üstüne demir levha düşen 65 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iş cinayetinde bir işçi yaşamını yitirdi.
Olay, Maraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Küçük Sanayi Sitesi Profil Doğramacılar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir demir profil doğrama iş yerinde forkliftle taşınan demir levhalar 65 yaşındaki işçi Mehmet Demirkol'un üzerine düştü.
Ağır yaralanan Demirkol, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Demirkol, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.