İş cinayeti: Tuğla fabrikasında bir işçi toprak altında kaldı!

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesi Filyos beldesindeki Filyos Ateş Tuğla Fabrikası'nda toprak kayması sonucu bir işçi toprak altında kaldı.

Zonguldak'ın Çaycum ilçesindeki bir tuğla fabrikasında iş cinayeti meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde yaşandı. Fabrikada işçi olarak çalışan Şerif Alan, çalıştığı sırada toprak kayması sonucu toprak altında kaldı. Ekip arkadaşlarının durumu fark etmesi üzerine olay AFAD, Jandarma ve 112 ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

İşçiler ve ekipler tarafından toprak altından çıkartılan işçinin hayatını kaybettiği öğrenildi.