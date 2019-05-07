İş cinayeti: Spiral taşlama makinesinin diski atardamarını kesti!

Bebek'te bir inşaatın temelinde bulunan taşı spiral taşlama makinesiyle kesmeye çalışan Afganistan uyruklu bir işçi, makinenin başındaki diskin çıkması sonucu kasığından yaralandı. Atar damarı kesilen işçi kan kayberek yaşamını yitirdi.

İstanbul Bebek'te bir inşaatın temelindeki taşı spiral taşlama makinesiyle kesmeye çalışan Afganistan uyruklu işçi, makinenin başındaki diskin çıkması sonucu kasığından yaralandı. Kasığındaki atar damarı kesilmesi sonucu aşırı kan kaybeden Afgan işçi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, Beşiktaş Bebek mahallesi Ayaz Bostanı Çıkmazı sokakta meydana geldi. Bir inşaatın temelinde bulunan taşı spiral taşlama makinesi (taş kesmede kullanılan makine) ile kesmeye çalışan Afganistan uyruklu işçi, makinenin başındaki diskin çıkması sonucu kasığından yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kasığındaki atar damarı kesildiği belirlenen Afgan işçinin aşırı kan kaybetmesi sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.