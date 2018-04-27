İş cinayeti: Refüjde çalışan üç belediye işçisi yaşamını yitirdi

Manisa'da merkez Şehzadeler ilçesinde Manisa-Turgutlu yolu üzerinde refüjde peyzaj çalışması yapan üç belediye işçisi, hızla gelen bir otomobilin çarpması üzerine yaşamlarını yitirdi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde, refüjde peyzaj çalışması yaparken hızla gelen bir otomobilin çarptığı üç belediye işçisi yaşamını yitirdi. Biri seyir halinde, diğeri ise park halindeki iki otomobile çarparak durabilen otomobilin sürücüsü ise ağır yaralandı. Öte yandan üç belediye işçisinin yaşamını yitirdiği kazanın bir benzerinin, iki yıl önce aynı bölgede meydana geldiği ortaya çıktı.

Dün Saat 16.00 sıralarında Turgutlu’dan Manisa yönüne giden otomobilin şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce refüjün kenarında peyzaj çalışması yapan belediye işçilerinin arasına daldı, ardından önünde seyir halinde bulunan otomobile çarpıp kaldırımı aşarak bir sitenin önünde park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.

Otomobil sürücüsü Nilay Enginer ağır yaralanırken, çarptığı belediye işçilerinden Müştak Uğurhan (30), Mehmet Güner (45) olay yerinde, İsmail Ulutaş (36) kaldırıldığı Manisa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

İKİ YIL ÖNCE DE ÜÇ BELEDİYE İŞÇİSİ ÖLMÜŞTÜ

Kazanın bir benzerinin iki yıl önce aynı bölgede meydana geldiği ortaya çıktı. 19 Mayıs 2016’da İzmir’den Manisa yönüne giden ticari araç, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıkıp Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) ait arıtma tesisi arkasındaki Çevreyolu’nda refüjde peyzaj düzenlemesi yapan belediye işçilerinin arasına dalmış, Bayram Çınar, Ercan Arslankiray ve Özkan Bozkurt yaşamını yitirmiş, Hasan Hüseyin Yiğit ise yaralanmıştı.