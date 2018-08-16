İş cinayeti: Pres makinesinde düşen işçi yaşamını yitirdi

Uşak'ta, iplik fabrikasında elyaf pres makinesinin üstüne çıkmak isterken düşen 28 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Uşak'ta, iplik fabrikasında elyaf pres makinesinin üstüne çıkmak isterken düşen 28 yaşındaki işçi Veli Dolu yaşamını yitirdi.

Olay dün 12.30 sıralarında Uşak-Ankara karayolu üzerindeki bir iplik fabrikasında meydana geldi. Fabrikada elyaf pres makinesi sorumlusu olarak çalışan yaşındaki Veli Dolu, makinenin üstünde çıkmak isterken 2.5 metre yükseklikten düşüp ağır yaralandı.

Dolu'ya ilk müdaheleyi mesai arkadaşları yaparken, bir yandan da durum 112 Acil Servis'e bildirildi. Ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmak istenen Dolu, yolda yaşamını yitirdi.