İş cinayeti: Parke üretim makinesine sıkışarak yaşamını yitirdi

Bartın'da Yazlar Kiremit A.Ş. adlı parke fabrikasında çalışan 58 yaşındaki işçi, parke üretim makinesine sıkışarak yaşamını yitirdi.
Bartın'da, Yazlar Kiremit A.Ş. firmasına ait parke fabrikasında çalışırken beton parke üretim makinesine sıkışan işçi Mehmet Özel yaşamını yitirdi.
Olay dün öğle saatlerinde, Muratbey köyündeki fabrikada meydana geldi. Fabrikada çalışan Mehmet Özel, beton parke makinesine düşerek sıkıştı. İşçilerin haber vermesi üzerine 112 Acil ekibi fabrikaya geldi. Sağlık ekibi Özel'in öldüğünü belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Mehmet Özel'in cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.