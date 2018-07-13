İş cinayeti: Pakistanlı inşaat işçisi iskeleden düştü

Tekirdağ’da bir inşaatta çalışan Pakistanlı işçi, mantolama çalışması yaptığı sırada iskeleden düşerek yaşamını yitirdi. Adana’da da bir binanın inşaatında çalışan üç işçi bindikleri yük asansörünün halatının kopması sonucu yaralandı.

Tekirdağ’in Malkara ilçesinde bir binanın dış cephesinin mantolamasında çalışan Rashed Mesieh isimli Pakistanlı işçi, beşinci kattaki iskeleden düştü. Mesieh, kaldırıldığı Malkara Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. ADANA'DA ÜÇ İŞÇİ YARALANDI Adana’nın Çukurova ilçesindeki inşaat halindeki bir binada çalışan üç işçinin içinde bulunduğu yük asansörü koparak yedinci kattan düştü. Asansörde bulunan sıva ustası Erkan Özcan, Cihat Özcan ve Yakup Demir yaralandı. Yaralılar, 12 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.