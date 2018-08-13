İş cinayeti: Mermer ocağı işçisi iki tonluk kayanın altında kaldı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, çalıştığı mermer ocağından üzerine iki tonluk kaya parçası düşen 34 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, çalıştığı mermer ocağından üzerine iki tonluk kaya parçası düşen 34 yaşındaki işçi Muammer Bayat yaşamını yitirdi.

Seydikemer'in kırsal Yayla Gökben Mahallesi'ndeki mermer ocağında çalışan Muammer Bayat, dün 16.00 sıralarında mermer keserken, üst kısımlardan iki tonluk bir kaya parçası üzerine düştü. Mesai arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi tarafından kepçe yardımıyla kayanın altından çıkarılan Bayat'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Bayat'ın cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı,