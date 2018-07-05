İş cinayeti: İş makinesinin altında kalan iki işçi yaşamını yitirdi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir lojistik firmasında iş makinesinin altında kalan iki işçi yaşamını yitirdi.

Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir lojistik firmasında iş makinesinin altında kalan iki işçi yaşamını yitirdi.

Olay dün akşam saatlerinde İskenderun–Adana karayolu üzerinde bulunan bir lojistik firmasında meydana geldi. Mesai bitimine yakın bir saatte Muhammet Keser ile Oktay Keser iş makinesinin altında kaldı. Ağır yaralanan Oktay Keser olay yerinde, Muhammet Keser de kaldırıldığı İskenderun Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Hastaneye gelen Muhammet Keser ile Oktay Keser'in yakınları ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdiler.