İş cinayeti: Köprü inşaatında vinçten düşen işçi yaşamını yitirdi

Siirt'in Pervari ilçesinde köprü yapımında kullanılan vinçten düşen bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi yaralandı.

Siirt'in Pervari ilçesinde Beğendik Köprüsü inşaatında vinçten düşen bir işçi yaşamını yitirdi, bir işçi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Beğendik beldesinde Beğendik Köprüsü yapımında çalışan işçilerden Ümit Çağur ve Olcay Çetin vincin sepet kısmındayken kendilerine bağlı zincirlerin kopması sonucu yüksekten zemine düştü.

Yaralı işçilerden Ümit Çağur 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Pervari Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralı Çetin de Pervari'de yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.