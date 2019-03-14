İş cinayeti: Kopan çelik halatın çarptığı işçi yaşamını yitirdi

Karaman’da bir mermer ocağında meydana gelen iş cinayetinde bir işçi yaşamını yitirdi.
Olay, merkeze bağlı Taşkale Köyü Kızıllarağini mevkisinde bulunan bir mermer ocağında dün meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mermer ocağında taş kesmede kullanılan makinenin kopan çelik halatı 35 yaşındaki işçi Ali Rıza Yumrukaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Yumrukaya'nın kafası mermer bloklarına çarptı. Yumrukaya olay yerinde hayatını kaybetti.
İşçinin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.