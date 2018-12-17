İş cinayeti: Kardemir Haddecilik'te bir işçi ezilerek yaşamını yitirdi

İzmir'in Aliağa ilçesinde Kardemir Haddecilik'te çalışan bir işçi testere kısmında çalışırken ezilerek yaşamını yitirdi.

İzmir Aliağa'da kurulu bulunan Kardemir Haddecilik Fabrikasında dün bir iş cinayeti daha yaşandı. Sabah vardiyasında fabrikanın üçüncü haddesinde testere kısmında çalışan Turan Duran adlı bir işçi yaşamını yitirdi.

Evrensel'de yer alan habere göre, iş cinayeti raylı sistemde kesimin ardından kalan demir talaşlarının temizleme işlemi sırasında yaşandı. Herhangi bir uyarı levhası konulmamış ya da önlem alınmamış alanda temizleme işlemini fark etmeyen başka bir işçi sıradaki paketi sürünce Turan Duran'ın göğsü ezildi.

EMEKLİ OLDUKTAN SONRA ÇALIŞMAYA BAŞLAMIŞTI

Araba ile hastaneye götürülmeye çalışılan işçi Turan Duran, yolda yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre 53 yaşında olan Turan Duran emekli olduktan sonra Kardemir Haddecilik'te çalışmaya başlamıştı.

İşçiler, fabrikada sürekli iş kazalarının yaşandığını ancak yönetimin bu kazaların üstünü örttüğünü söyledi. İş güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğunu dile getiren işçiler, sınav öncesi işçilere cevap anahtarlarının önceden dağıtıldığını ileri sürdüler.