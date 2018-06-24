İş cinayeti: Kalıp işçisi inşaatın beşinci katından düştü

Urfa'nın Karaköprü ilçesinde bir inşaatta çalışan 41 yaşındaki işçi, kalıpları sökerken beşinci kattan düşerek yaşamını yitirdi.

Urfa'nın Karaköprü ilçesindeki olay dün meydana geldi. Maşuk mahallesinde bir inşaatta kalıpçı olarak çalışan işçi Cuma Horoz (41), beşinci kattaki tahta kalıplarını sökmeye çalışırken dengesini aşağı düştü. Kalıp işçisinin düştüğünü gören arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Horoz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

İnşaata gelen işçinin yakınları, gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi. Horoz'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.