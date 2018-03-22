İş cinayeti: İnşaatın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi

Uşak'ta beş katlı bir inşaatın çatısında iskele kurarken dengelerini yitirip düşen iki işçiden Mehmet Özdemir yaşamını yitirdi, Arif Acun ağır yaralandı.

Uşak'ta beş katlı bir inşaatın çatısında iskele kurarken dengelerini yitirip düşen iki işçiden Mehmet Özdemir (38) yaşamını yitirdi, Arif Acun (27) ağır yaralandı.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında Karaağaç Mahallesi Birinci Şehitler Sokak'ta bulunan beş katlı inşaat halindeki binada meydana geldi. Kalıp ustası, evli ve iki çocuk babası Mehmet Özdemir ile inşaat işçisi Arif Acun, yaklaşık 20 metre yüksekliğindeki binanın çatısında iskele kurarken düştüler. Özdemir yan taraftaki binanın terasına, Acun ise inşaatın yanına düştü.

Çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Özdemir'in öldüğü belirlendi. Ağır yaralı Arif Acun ise ambulansla Uşak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.