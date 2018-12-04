İş cinayeti: İnşaatın 10'uncu katından düşen işçi hayatını kaybetti

Tokat'ta, kaynakçı olarak çalıştığı inşaatta asansöt halatının kopması ile 10'uncu katından düşen Farrokittin Feizi adlı işçi hayatını kaybetti.

Tokat'ta, kaynakçı olarak çalıştığı inşaatın 10'uncu katından düşen Farrokittin Feizi (26) yaşamını yitirdi.

Afganistan'dan Türkiye'ye çalışmak için gelen ve inşaatlarda kaynakçı olarak çalışan Farrokittin Feizi, inşaat asansörüyle 10’uncu kata taşınan kaynak malzemelerini almak için balkon bölümüne çıktı. Halatı kopan inşaat asansöri ile birlikte 10'uncu kattan zamine düşen Feizi hayatını kaybetti.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Feizi'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Afganistan'dan gelen işçinin 2 yıldır Türkiye’de yaşadığı, 5 ay önce de nişanlandığı belirlendi.