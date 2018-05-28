İş cinayeti: İnşaat işçisi iskeleye çıkarken beton zemine düştü

İstanbul Bağcılar'da geçen hafta çalıştığı inşaatın iskelesine çıkmaya çalışırken beton zemine düşerek yaralanan 32 yaşındaki işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul Bağcılar'da geçen hafta çalıştığı inşaatın iskelesine çıkmaya çalışırken beton zemine düşerek yaralanan 32 yaşındaki işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Bağcılar'da bir inşaatta çalışan 32 yaşındaki Yusuf Muhammet Ergenç, 22 Mayıs Salı günü tahta iskeleye merdivenle çıktığı sırada merdivenin kısa gelmesi üzerine iki buçuk metreden beton zemine düştü. Ağır yaralanan Yusuf Muhammet Ergenç hemen olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Medipol Mega Üniversite Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veren Ergenç, memleketi olan Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde toprağa verildi.