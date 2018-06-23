İş cinayeti: İki tonluk mermerin altında kalan işçi yaşamını yitirdi

Konya’da mermer işletmesinde çalışan bir işçi, vinçle havaya kaldırdığı yaklaşık 2 ton ağırlığındaki mermer blokun halattan kayıp üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay dün saat 15.00 sıralarında Konya merkez Karatay ilçesine bağlı Tatlıcak mahallesindeki mermer fabrikasında meydana geldi. 46 yaşındaki işçi Uğur Uyar, iddiaya göre, yaklaşık 2 ton ağırlığındaki mermer blok vinçle taşımak için havaya kaldırdı. Halattan kayan mermer blok, Uyar’ın üzerine düştü.

Durumu fark eden arkadaşları, parçalanan mermerin bir kısmını vinçle kaldırıp, Uyar’ı ağır yaralı kurtardı. İhbarla fabrikaya gelen sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen Uyar, yaşamını yitirdi.

Uğur Uyar’ın cenazesi, otopsi için Konya Numune Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.