İş cinayeti: İki işçi emniyet kemersiz forkliftten düşerek yaşamını yitirdi

Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada dış cephe tadilatı yapan iki işçi, çıktıkları forkliftten düşerek yaşamlarını yitirdi.

Osmaniye OSB'de bir fabrikanın dış tadilat işlerini yapan Hüseyin Kaya (37) ve Mustafa Çimen (45) adlı iki işçi dış cephede tadilat yapmak için bir forkliftle yukarıya kaldırıldılar.

Emniyet kemeri olmayan iki işçi, forkliftin rüzgarda sallanması sonucu aşağı düştü.

Birbirlerine sarılarak aşağı düşen iki işçi çevrede bulunanların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen forkliftten düşen Hüseyin Kaya ve Mustafa Çimen hayatını kaybetti.