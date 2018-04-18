İş cinayeti: Halatı kopan asansör kabini işçinin üstüne düştü

İstanbul Başakşehir'de üstüne asansör kabini düşen boya işçisi olay yerinde yaşamını yitirdi.
Olay dün saat 16.30 sıralarında Başakşehir Mutfakçılar Sanayi Sitesi M1 bloktaki döner imalathanesinde meydana geldi. Azeri uyruklu boya işçisi, asansör boşluğunu boyadığı sırada asansörün halatı koptu. Üçüncü katta bulunan kabin hızla yere çakıldı. Adı henüz öğrenilemeyen Azeri uyruklu işçi olay yerinde yaşamını yitirdi. Boyacının cesedi yapılan incelemenin ardından boşluktan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.