İş cinayeti: Halat koptu, vinç operatörü kalasların altında kaldı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde vinçle inşaat halindeki binada bulunan kalasların indirilmesi sırasında halat koptu. Vinci kullanan Ahıskalı 57 yaşındaki işçi Makhadin Abdov, kalasların üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde vinçle inşaat halindeki binada bulunan kalasların indirilmesi sırasında halat koptu. Vinci kullanan Ahıskalı 57 yaşındaki işçi Makhadin Abdov, kalasların üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

İnegöl ilçesi Yunus Emre Mahallesi Gültepe Sokak'ta bulunan bir inşaatın dördüncü katında bulunan kalasların indirilmesi için vinç çağrıldı. Kamyona monte edilen vinci kullanan Makhadin Abdov, halatlarla bağlanan kalasları indirmeye başladı. Bu sırada halat koptu, kalaslar vinci kullanan Makhadin Abdov'un üzerine düştü.

Ağır yaralanan Abdov, çağırılan ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne, kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.