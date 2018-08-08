İş cinayeti: Forkliftten devrilen malzemelerin altında kaldı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sanayi sitesinde kaynak işçisi olarak çalışan işçi, forklifte yüklü malzemelerin üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kocaeli Kartepe'deki sanayi sitesinde kaynak işçisi olarak çalışan Kemal Baş, forklifte yüklü malzemelerin üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi

Astakos Haber'in aktardığına göre olay Kartepe Köseköy Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Boya ve kaynak işleri yapan firmada kaynakçı olarak çalışan Kemal Baş'ın üzerine forklifte yüklü malzemeler devrildi. Durumu fark eden iş yeri çalışanları 112 Acil Yardım ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede Kemal Baş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Evli ve üç çocuk babası olan Kemal Baş’ın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kemal Baş’ın cenazesi dün Başiskele Kullar'da toprağa verildi.