İş cinayeti: Fabrika duvarı çöktü, bir işçi yaşamını yitirdi

Gaziantep'te bir fabrikanın çöken duvarı altında kalan Suriyeli işçi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Gaziantep'te, bir fabrikanın çöken duvarının altında kalan Suriyeli işçi 39 yaşındaki Zekeriya Abdullah kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, dün sabah saatlerinde 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Değirmen makineleri üretimi yapılan fabrikanın duvarı, yoğun yağmurun ardından çöktü. Suriyeli işçi Zekeriya Abdullah, çöken duvarın altında kaldı. İhbarının ardından fabrikaya çok sayıda itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Zekeriya Abdullah, ağır yaralı olarak enkazın altından çıkarılarak ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Abdullah, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Suriyeli işçisinin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.