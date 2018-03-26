İş cinayeti: Ev işçisi kadın cam silerken düşerek yaşamını yitirdi!

Konya’da evlere temizliğe giden gündelikçi ev işçisi bir kadın, cam silerken dengesini kaybedip birinci kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Konya’da evlere temizliğe giden gündelikçi ev işçisi bir kadın, cam silerken dengesini kaybedip birinci kattaki pencereden düşerek hayatını kaybetti.

Olay dün13.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Havzan mahallesi Ebu Suud Efendi caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üç katlı apartmanın birinci katındaki eve temizliğe giden 44 yaşındaki Raziye Topçu, camları sildiği sırada dengesini kaybederek pencereden aşağıya düştü. Kadını kanlar içerisinde gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis sevk edildi. Kafasının üzerine düşerek boynunun kırıldığı öğrenilen Raziye Topçu'nun, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polisin yaptığı incelemelerin ardından hayatını kaybeden 44 yaşındaki kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Eğitim ve Araştırma Hastaneye kaldırıldı.