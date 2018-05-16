İş cinayeti: Elektrik dağıtım şirketinin taşeron işçisi yaşamını yitirdi

Kars'ın Kağızman ilçesi Akören yaylasında Kiler Holding-Çalık Holding ortaklığıyla işletilen Aras elektrik dağıtım şirketinin yüksek gerilim hattında çalışan 25 yaşındaki taşeron enerji işçisi, yüksekten düşerek yaşamını yitirdi.

Kars'ın Kağızman ilçesinde elektrik hattında çalışan 25 yaşındaki işçi direkten düşerek yaşamını yitirdi.

Akören yaylasında yüksek gerilim hattında çalışan 25 yaşındaki Sedat Dursun adlı elektrik işçisi çalışma sırasında yüksekten düştü. Direkten düşen işçi, arkadaşları tarafından olay yerine çağrılan ambulansla önce Kağızman İlçe Devlet Hastanesine, ardından Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilirken, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Sedat Dursun'un Aras elektrik dağıtım şirketine taşeron hizmet veren Netkaya İnşaat isimli firmada çalıştığı, Ağrı Patnos nüfusuna kayılı olduğu öğrenildi.

Aras elektrik dağıtım şirketi 2013'ten beri Kiler Holding-Çalık Holding ortaklığıyla işletiliyor.