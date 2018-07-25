İş cinayeti: DSİ işçisi iş makinesinin altında kaldı

Sinop'un Erfelek ilçesinde devrilen iş makinesinin operatörü yaşamını yitirdi.
Şerefiye köyündeki balıkçı barınağında kum temizleme çalışması yapan 33 yaşındaki Levent Yılmaz'ın kullandığı Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğüne ait iş makinesi su dolu alana devrildi.
Yılmaz, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen deniz polisi ve jandarma ekiplerince çıkarıldı. Sağlık görevlilerince Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Operatörün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Ayancık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.