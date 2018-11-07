İş cinayeti: Dört tonluk ünite ile duvar arasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Borusan-ArcerolMittal ortaklığıyla faaliyet gösteren Borçelik demir çelik fabrikasında bir işçi, 4 tonluk ünite ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Borusan-ArecerolMittal ortaklığında faaliyet gösteren Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. demir çelik fabrikasında çalışan 49 yaşındaki işçi Metin Topoğlu, 4 tonluk ünite ile duvar arasında sıkışarak yaşamını yitirdi.

Olay bu sabah saatlerinde meydana geldi. Metin Topoğlu çalıştığı bölümde tezgah ile taşıma ünitesi arasına düşen parçayı almak isterken, çelik saç ve boruları taşıyan 4 ton ağırlığındaki ünite hareket etti. Topoğlu, ünite ile duvar arasında sıkıştı. Topoğlu, mesai arkadaşlarının müdahalesiyle kurtarıldı. Çağrılan sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve üç çocuk babası Topoğlu, tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.