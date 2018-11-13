İş cinayeti: Dorse ile yükleme rampası arasında sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir fabrikanın yükleme alanında manevra yapan TIR, yükleme rampasına yaslanan işçiyi sıkıştırdı. İşçi feci şekilde yaşamını yitirdi.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde buzdolabı yüklü TIR geri manevra yaptığı sırada dorse ile yükleme rampası arasına sıkışan bir işçi yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre olay Çerkezköy’de faaliyet gösteren bir fabrikanın yükleme alanında meydana geldi. İdaresindeki TIR'la yükleme rampasına yanaşan sürücü, yükleme işleminin tamamlanmasının ardından idaresindeki aracı rampadan birkaç metre ayırdı. Ancak daha sonra önünde bulunan bir başka araca geniş alanı açmak için bir kez daha geri manevra yapan TIR'ın dorsesi ile yükleme rampası arasında kalan işçi Maşallah Kırmızıyıldız sıkışarak feci şekilde yaşamını yitirdi.

Olay anı işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Yaşanın olayın ardından TIR sürücüsü taksirle ölüme sebebiyet verme suçlaması ile sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.