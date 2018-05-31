İş cinayeti: Çinko madenindeki göçükte bir işçi yaşamını yitirdi

Kayseri'nin Develi ilçesindeki çinko madeni ocağında dün bir göçük meydana geldi. Üzerine kaya düşen maden işçisi Ömer Karaaslan yaşamını yitirdi.

Kayseri'nin Develi ilçesi Havadan mahallesinde, çinko çıkarılan maden ocağında dün sabah saatlerinde göçük meydana geldi. Yahyalı ilçesine bağlı Dikme Mahallesi’nden çalışmak üzere ocağa gelen Ömer Karaaslan, göçük sırasında üzerine düşen kayaların altında kaldı.

Göçük ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin beş saatlik çalışması sonucu Karaaslan kayaların altından çıkarıldı.

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Ömer Karaaslan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.