İş cinayeti: Çatıdan düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de beş katlı inşaatın çatısında çalışan 54 yaşındaki işçi beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de beş katlı inşaatın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Didim'in Altınkum mahallesi Yalı caddesi üzerinde bulunan bir inşaatta çalışan 54 yaşındaki işçi Mehmet Ali Şanlı, çıktığı çatıdan beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Şanlı'nın olay yerinde öldüğü belirlendi.

Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemelerinin ardından Şanlı'nın cesedi, Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.