İş cinayeti: Çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düştü

Düzce'de bir işçi, çalıştığı inşaatın asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Düzce'de bir inşaat işçisi asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, Düzce’nin Konuralp mahallesinde üniversite kavşağı mevkiinde inşaat halindeki bir binada meydana geldi. İnşaatı devam eden binanın dördüncü katında çalışan 35 yaşındaki Kazım Kurnaz, dengesini kaybederek binanın asansör boşluğuna düştü. Diğer işçiler tarafından fark edilen Kazım Kurnaz için arkadaşları 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Kazım Kurnaz ambulans ile Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Kurnaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.