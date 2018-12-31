İş cinayeti: Bir gün önce baba olan belediye işçisi kepçenin altında kaldı

Kahramanmaraş'ta yol temizleme çalışması sırasında kullandığı kepçenin altında kalarak hayatını kaybeden 33 yaşındaki işçi Mehmet Yiğit’in, önceki gece baba olduğu öğrenildi.
İş cinayeti, Onikişubat ilçesi Şahinkayası mahallesinde meydana geldi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinde kepçe operatörü olarak çalışan Mehmet Yiğit, kar yağışı nedeniyle kapanan mahalle yolunu açtığı sırada kullandığı kepçenin takla atması sonucu altında kalarak hayatını kaybetti.
Yaşamını yitiren Mehmet Yiğit’in dün gece baba olduğu öğrenildi.