İş cinayeti: Beşinci kattan düşen inşaat işçisi yaşamını yitirdi

Karaman'da dengesini kaybedip beşinci kattan düşen inşaat işçisi Ali Bahçeci toprağa verildi.

Karaman'ın Ermenek ilçesinde, yük asansöründen çimento almak isterken dengesini kaybedip beşinci kattan düşen 48 yaşındaki inşaat işçisi Ali Bahçeci yaşamını yitirdi.

Olay, 2 Haziran günü saat 11.00 sıralarında Meydan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde 12 katlı inşaatta meydana geldi. üÇ çocuk babası Ali Bahçeci, beşinci katta çalıştığı sırada yük asansöründen çimento torbasını aldı. Ardından asansördeki ikinci torbayı almak isterken dengesini kaybedip düştü. Durumu fark eden mesai arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla Ermenek Devlet Hastanesi'ne götürülen Bahçeci, yapılan müdahalenin ardından Konya Numune Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedaviye alınan Bahçeci, yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Bahçeci'nin cenazesi, Ermenek ilçesine bağlı Güneyyurt beldesinde toprağa verildi.