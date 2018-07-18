İş cinayeti: Belediyenin park bahçe işçisi römorktan düştü

Manisa'nın merkez Yunusemre ilçesinde belediyede park bahçe işçisi olarak çalışan bir işçi, traktör römorkundan düşerek yaşamını yitirdi.

Manisa'nın AKP'li Yunusemre Belediyesi'ne bağlı Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan 36 yaşındaki Himmet Türkan, traktörün römorkundan düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Olay dün Yunusemre ilçesine bağlı Laleli Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü'ne ait traktörün römorkundan düşen işçi Himmet Türkan, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırılan Türkan Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.