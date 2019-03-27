İş cinayeti: Belediye işçisi çim biçerken yaşamını yitirdi

Antep'te belediye işçisi çim biçerken 10 metreden beton zemine düşerek yaşamını yitirdi. 2018 yılında en az 64 belediye işçisi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirmişti.

Gaziantep'te parkta çim biçtiği sırada yaklaşık 10 metreden betona düşen 46 yaşındaki belediye işçisi Murat Budak yaşamını yitirdi.

Olay dün akşam saatlerinde Alleben Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Budak, iddiaya göre parkta çim biçtiği sırada yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. İş arkadaşlarının haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Budak'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi.

Budak'ın cansız bedeni jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Burada otopsi işlemleri tamamlanan Budak'ın cenazesi toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

2018 yılında en az 64 belediye işçisi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirmişti.