İş cinayeti: Başı prese sıkışan 18 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir döküm fabrikasında çalışan 18 yaşındaki işçi başı pres makinesine sıkıştı. Diğer işçiler olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi ancak genç işçi kurtarılamadı.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, döküm fabrikasında çalışan 18 yaşındaki Suriye uyruklu işçi Sufyan Al Ali, başının pres makinesine sıkışması sonucu yaşamını yitirdi. Olay dün 20.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi üçüncü Organize Sanayi Bölgesi'ndeki döküm fabrikada meydana geldi. Sufyan Al Ali'nin başı, çalıştığı sırada pres makinesine sıkıştı. Durumu fark eden arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sıkıştığı yerden kurtulan Ali, sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ali'nin cesedi otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.