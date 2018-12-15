İş cinayeti: Ayağı helezon makinesine kapılan işçi yaşamını yitirdi

Çorum’da bir fabrikada ayağını helezon makinesine kaptıran teknisyen yaşamını yitirdi.

Çorum'da önceki gün Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bir fabrikada teknisyen olarak çalışan evli ve ikş çocuk babası 40 yaşındaki Ergün Keskin, sol ayağını helezon makinesine kaptırdı.

Acı içerisinde kıvranan teknisyenin yardımına arkadaşları koştu. İhbar üzerine fabrikaya itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ancak ekiplerin tüm müdahalesine karşın Ergün Keskin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yapılan incelemenin ardından Ergün Keskin’in cansız bedeni Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Ergün Keskin'in cenazesi, memleketi Amasya'ya götürülerek gözyaşları arasında toprağa verildi.