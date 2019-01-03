İş cinayeti: Asansör kabini ile duvar arasına sıkışan teknisyen yaşamını yitirdi

Adana Yüreğir'de bir asansörün bakımını yapan teknisyen, kabinin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Adana'da bir apartmanın asansörünü tamir ederken asansörün düşmesi sonucu altında kalan teknisyen, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu mahallesinde meydana geldi. Emre Adıyaman adlı teknisyen bir apartmanın asansörünün bakımını yapmak istedi. Adıyaman, tamir ettiği asansörün üzerine düşmesi sonucu bakımını yaptığı asansör ile kabin arasında sıkıştı. Teknisyen sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kurtarılıp özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Adıyaman, olaydan yaklaşık iki saat sonra yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Teknisyenin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.