İş cinayeti: Aksa Elektrik işçisi akıma kapılarak yaşamını yitirdi

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Kazancı Holding iştiraki olan Aksa Elektrik şirketinde çalışan işçilerden 38 yaşındaki Faik Polat, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Elazığ'ın Ağın ilçesinde Kazancı Holding iştiraki olan Aksa Elektrik şirketinde çalışan işçilerden 38 yaşındaki Faik Polat, akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Ağın ilçesi Akpınar mahallesinde meydana gelen elektrik arızasını gidermek için elektrik direğine çıkan Aksa Elektrik şirketinde görevli Faik Polat, çalışırken akıma kapıldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Direkte asılı kalan Polat, elektriklerin kesilmesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından indirildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Polat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polat'ın evli ve üç çocuk babası olduğu öğrenildi.