İş cinayeti: Akıma kapılan işçi yaşamını yitirdi

Tekirdağ Kapaklı'daki bir inşaatta çalışan işçi Musa Türkel elektrik akımına kapılarak yaşamına yitirdi.

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir inşaatta çalışan Musa Türkel (35) elektrik akımını kapılarak yaşamını yitirdi.

Dün meydana gelen olay Kapaklı'nın Cumhuriyet Mahallesi Alaaddin Caddesi üzerinde bir inşaatta meydana geldi. İşçi Musa Türkel elektrik akımına kapıldı. Diğer çalışanların fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan 112 ambulansıyla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türkel, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çerkezköy Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Türkel'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.