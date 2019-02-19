İş cinayeti: Akıma kapılan elektrik işçisi yaşamını yitirdi

Aydın Efeler'de elektrikçi Sinan Karayiğit, halı yıkama dükkanında arızalanan dinamoyu tamir ederken akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde işyerindeki arkadaşına ziyarete giden elektrikçi Sinan Karayiğit, arızalanan dinamoyu tamir etmek isterken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. 26 yaşındaki Karayiğit evli ve bir çocuk babasıydı.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Umurlu Mahallesi Sanayi Sitesi’nde meydana geldi. Jeotermal santrali firmasında elektrikçi olarak çalışan Sinan Karayiğit, izinli olduğu için halı yıkama işyerinde çalışan arkadaşının yanına ziyarete gitti. Karayiğit, iş yerinde arızalı olan dinamoyu tamir etmek için arkadaşına yardım ederken elektrik akımına kapıldı. Elektrik çarpması sonucu ağır yaralanan Karayiğit, olay yerine çağrılan sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yoğun Bakım Ünitesine alınan Karayiğit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.