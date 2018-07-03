İş cinayeti: 17 yaşındaki işçi bulgur fabrikasında siloya düşerek boğuldu

Gaziantep'te yaklaşık 10 gün önce çalışmaya başladığı bulgur fabrikasında siloya düşen 17 yaşındaki çocuk işçi boğularak öldü.

Gaziantep'te bulgur fabrikasında siloya düşen 17 yaşındaki çocuk işçi boğularak öldü.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'nde bir bulgur fabrikasında çalışan 17 yaşındaki işçi Ahmet Turan, buğday boşaltırken siloya düştü. Arkadaşları tarafından düştüğü yerden çıkarılan Ahmet Turan, Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaklaşık 10 gün önce işe başladığı öğrenilen Ahmet Turan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Turan'ın boğularak öldüğü belirlenirken cenazesi otopsi ve defin işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Gencin cenazesinin Asri Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi.