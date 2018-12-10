İş cinayeti: 15 yaşındaki 'çocuk işçi' viteste unutulan kamyonun altında kaldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hidrolik yağı değiştirmek için kamyonun altına giren 15 yaşındaki 'çocuk işçi' viteste unutulan kamyonun kontrol amacıyla çalıştırılması sırasında tekerin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir "çocuk işçi" viteste unutulan kamyonun altında yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Nazilli Yeni Sanayi Sitesi D-16 blokta bulunan bir tamirhane önünde meydana geldi. Hidrolik yağı değiştirilen damperli kamyonun altında alet takımlarını toplayan 15 yaşındaki Efekan Aslan, viteste unutulan aracın test edilmesi için şoförü tarafından çalıştırılması sonucu tekerin altında kaldı. Yaklaşık altı aydır işyerinde çalıştığı öğrenilen Efekan Aslan, başına aldığı darbe sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri, Efekan Aslan’ın öldüğü tespit etti. Aslan’ın cenazesi, sıkıştığı tekerin altından çıkarılarak otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Olayla ilgili olarak kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Acı haberi alarak iş yerine gelen çocuk işçinin yakınları sinir krizi geçirdi.