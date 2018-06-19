Çin sermayeli CSUN’da, ücretleri ödenmeyen işçiler fabrikaya kapandı

Tuzla'daki CSUN EURASIA fabrikasında 400'e yakın işçi, ücretlerini alana dek fabrikaya kapandı. Çin sermayeli şirket, son 5 yıl içinde kârına kâr eklerken, işçileri kriz koşullarıyla korkutarak haklarını ödemiyor.

Tuzla Serbest Bölgesi’nde kurulu Çin sermayeli CSUN EURASIA fabrikasında, Birleşik Metal-İş sendikasına üye işçiler, ücretlerinin ödenmemesi üzerine fabrikayı terk etmeme eylemi yapıyor.

Yaklaşık bir yıldır ücret ve ücrete bağlı ödemelerde düzensizlikler yaşanan fabrikadaki işçiler, düne dek üretimi sürdürdü. Ancak ücretlerin ödenmemesi üzerine dün itibariyle işçilerin tamamı fabrikaya kapandı. Yaklaşık 400 işçi geceyi fabrika içinde geçirdi.

CSUN işçilerinin talebi, ücretlerin derhal ödenmesi ve sonrasına ilişkin net açıklamaların yapılması yönünde oldu.

Çin sermayeli şirket 2013 yılında Türkiye'de güneş enerjisi panelleri üretimine başladı. Kurulurken Türkiye’deki en büyük Çin özel sektör yatırımı olarak kayıtlara geçen şirket, bu süre zarfında hükümetin uluslararası sermayeye tanıdığı büyük olanaklar, teşvik ve imtiyazlardan yararlanarak büyüdü. Devlete güneş enerjisi panelleri sattı. Şirket 2014 yılında yüksek verimli güneş panelleri üretiminde dünya çapında birinci seviye üretici seçildi.

Bu büyümeden işçilerin payına ise yine sefalet düştü. 2014 yılında Birleşik Metal-İş'te örgütlenerek çalışma koşulları ve ücretleri hakkında söz hakkı edinen işçiler, şirketin kriz koşullarını bahane etmesiyle karşı karşıya.

Birleşik Metal-İş konu hakkında yaptığı açıklamasında; "Kurulduğu günden buyana sürekli büyüyen ve karlarına kar katan şirketin ilk krizde faturayı işçilere çıkarmaya kalkmasını kabul etmeyeceğiz. Ayrıca işçilerin hakları konusunda, ülkemize yatırım yapan yerli yabancı sermaye gruplarına bunca imtiyazı, teşviki, imkanı sağlayan Hükümetin de sorumlu olacağının bilinmesini istiyoruz. CSUN işçileri haksızlığa rıza göstermeyecek. Ne hak ettiklerimizin, ne geleceğimizin çalınmasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı.