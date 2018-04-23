Çikolata endüstrisinde çocuk işçilik arttı

STK'ler tarafından yayınlanan raporda, kakao tarımında çalışan çocuk işçilerin sayısının alınan önlemlere karşın son dört senede artış gösterdiği belirtiliyor.

Avrupalı 15 STK'nin yayınladığı "Cocoa Barometer 2018" raporuna göre, Batı Afrika'nın kakao yetiştirilen bölgelerinde çocuk işçi sayısında son dört senede artış yaşandı. Raporda, çikolata endüstrisinin çocuk işçiliğini ortadan kaldırma ve çevresel zararı engelleme girişimlerinin çok az etki yarattığı belirtildi.

Raporun derlenmesinde yardımcı olan ve 15 STK'nin içerisinde yer alan Voice Network'un idari müdürü Antonie Fountain, "herkesin konuya dair bir şeyler yaptığını, ancak çözümün yanına bile yaklaşılamadığını" belirtiyor.

Kakao genel olarak tropikal Afrika, Latin Amerika ve Asya'da küçük çiftliklerde yetiştirilirken, kakao üretiminde en büyük pay Batı Afrika'da gerçekleşiyor. Sektör, çocuk işçi çalıştırmakla ve ormanları tahrip etmekle suçlanırken, önde gelen birçok çikolata ve kakao şirketinin başlattığı çevresel ve sosyal sorumluluk programlarının, sorunu kapsamlı bir şekilde ele alamadığı bildiriliyor.

ÇİKOLATAYI ÜRETEN ÇOCUKLAR

STK'lerin raporunda sektörde çalışan çocuk işçi sayısı 2013-14 yılları için 2 milyon olarak açıklanırken, bu sayının günümüzde 2,1 milyona çıktığı bilgisi veriliyor. Açıklamasında çocuk işçiliğinin kökeninin yoksullukta yattığını vurgulayan Antonie Fountain, "kakao üreten çiftçilerin geçinmekte zorlandıklarını ve kakao fiyatlarındaki dalgalanmalardan olumsuz etkilendiklerini" ifade ediyor.

Raporda Dünya'nın önde gelen çikolata üreticisi Mars and Barry Callebaut gibi büyük şirketlerin, üretim zincirinin en zayıf halkası olan çiftçilerin "yoksulluğunu bitirmek için ellerinden geleni yapacaklarını" beyan ettikleri hatırlatılıyor. Ancak yine rapora göre "verilen sözlerin tutulduğuna ve bu sayede çiftçilerin gelirlerinde artış olduğuna ilişkin hiçbir işaret yok".

