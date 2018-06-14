Çiğli'de iş cinayeti: 54 yaşındaki işçi demir çelik kalıplarının altında kaldı

İzmir'deki Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Gimas Girgin Makine fabrikasında, TIR'a yüklediği demir çelik kalıplarının altında kalan 54 yaşındaki işçi Ali Dağaşan yaşamını yitirdi. Aynı işyerinde geçen Nisan ayında da 26 yaşındaki işçi yaşamını yitirmişti.

İzmir'deki Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Gimas Girgin Makine fabrikasında, TIR'a yüklediği demir çelik kalıplarının altında kalan 54 yaşındaki işçi Ali Dağaşan yaşamını yitirdi.

Olay dün akşam saatlerinde, Çiğli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Gimas Girgin makine imalat ve montaj fabrikasında meydana geldi. Fabrikada işçi olarak çalışan Ali Dağaşan, TIR'a yüklediği demir-çelik kalıplarının altında kaldı. Kanlar içerisinde yere yığılan Dağaşan'ı gören arkadaşları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Dağaşan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. İşçinin cesedi, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İKİ AY İÇERİSİNDE İKİNCİ İŞ KAZASI

Öte yandan, geçen Nisan ayında, aynı fabrikada taşeron olarak çalışan Ümit Deveci'ye (26), su deposuna kaynak yaptığı sırada ray üzerinde hareket eden vinç çarpmış ve olay yerinde yaşamını yitirmişti.