Çiğli Belediyesi'nde 700 işçi, işten çıkarılan arkadaşlarıyla dayanışmak için iş bıraktı

İzmir Çiğli Belediyesi'nde işçiler, geçen hafta sonu işten çıkarılan mesai arkadaşlarıyla dayanışmak için iş bıraktılar.

Çiğli Belediyesi'nde sözleşmeli personel statüsünde çalışan bazı işçilerin işten çıkartılmasını protesto için 700 işçi iş bıraktı. Genel-İş Sendikası, işçilerin yeniden işe alınması çağrıda bulundu.

Belediyenin Harmandalı mahallesindeki şantiyesinde toplanan işçiler, işe çıkmadı. DİSK Genel İş Sendikası 5 No’lu Şube Başkanı Ali Haydar Kara işçilerle görüştü. Kara, şantiye önünde yaptığı açıklamada, geçen cuma DİSK üyesi işçilerin belediye yönetimi tarafından işine son verildiğini söyledi.

Belediye yetkilileriyle görüştüklerini ifade eden Kara, şu açıklamada bulundu: “Arkadaşlarımızın işe gelmediği ve verilen görevi yapmadığı gerekçesiyle işten çıkarıldığı belirtiliyor. Ancak bu arkadaşlarımız işlerini zamanında yapan kişilerdir. İşverenin yaptığı bu hatadan vazgeçmesini istiyoruz. Bir çözüm olursa kaldığımız yerden işlerimize devam edeceğiz. Aksi durumda üretimden gelen gücümüzü kullanacağımızın bilinmesini istiyoruz. Şu an temizlik işleri de dahil belediyede bir çalışma yok. Toplam 700 çalışan iş bırakmış oldu.”

Öte yandan, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, işçilerinin iş bırakma eylemine ilişkin herhangi açıklama yapmayacağını belirtti.